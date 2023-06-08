Мобілізація в Україні: чи дозволять чоловікам виїзд за кордон після перемоги

Після завершення воєнного стану буде оголошено надзвичайний стан, але обмеження для чоловіків щодо виїзду за кордон триватимуть й надалі.

Мобілізація в Україні не дає можливості чоловікам виїжджати за кордон, але після перемоги військовозобов'язані зможуть без перешкод залишати межі держави. Про це розповів Владислав Юрчак, юрист адвокатського об'єднання T&T Partners, інформує "24 канал".

З його слів, обмеження на виїзд за кордон чоловіків регулюють норми, які прив'язані до надзвичайного та воєнному стану. Завершення бойових дій дозволить українцям скористатися своїм правом на вільне пересування.

"Наразі складно передбачити, що буде в правовому полі після закінчення дії правового режиму воєнного стану", – заявив він.

Юрчак додав, що після завершення воєнного стану в Україні на території держави оголосять надзвичайний стан. Попри це, обмеження на виїзд чоловіків за кордон, можуть тривати й надалі. Якщо жоден з цих станів не діятиме, обмеження не застосовуватимуться чинним законодавством.

Мобілізація в Україні

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що запроваджені у зв'язку з військовим вторгненням РФ. Військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років підлягають дії мобілізації. Обмеження щодо чоловіків виїзду за кордон діють у цей час.

Обмеження на перетин кордону для чоловіків віком 18 – 60 років регулює документ Кабміну. У постанові Кабінету міністрів України № 57 від 27 січня 1995 року вказані відповідні норми.

Фокус 7 червня повідомив, кого призвуть насамперед влітку 2023 року, а хто пройде перенавчання під час загальної мобілізації в Україні. Починаючи з 1 червня комісія виконуватиме роботу за новою схемою, що дозволить проходити огляд у цивільних лікарнях та у навчальному центрі при військкоматі. Усі діагнози мають бути підтверджені, і призовники, які мають підстави, отримуватимуть відповідну відстрочку від мобілізації.