Мобілізація в Україні: кого призвуть насамперед влітку і хто пройде перенавчання

В Україні відбувається мобілізація, де особлива увага приділяється пріоритетним групам призовників та їх перенавчанню. Країна прагне підготувати фахівців, які володіють іноземними мовами, для ефективної взаємодії із західними партнерами та успішного виконання своїх оборонних завдань.

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Верховна Рада України продовжила мобілізацію та воєнний стан до 18 серпня. Повістки вручають чоловікам віком від 18 до 60 років. Однак перед мобілізацією потрібне проходження військово-лікувальних комісій, а деяким також необхідно пройти перенавчання. Фокус розбирався, кого можуть мобілізувати насамперед

Мобілізацію зараз можуть очікувати наступні категорії чоловіків:

Придатні та обмежено придатні за станом здоров'я віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби.

Придатні та обмежено придатні за станом здоров'я віком від 18 до 60 років з досвідом військової служби.

Зняті та виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років (власники "білого квитка"), визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров'я рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК), які не чинили тяжкого злочину.

Перед відряджанням на службу всі військовозобов'язані повинні пройти ВЛК. Починаючи з 1 червня комісія застосовує нову схему, де можна пройти огляд як у поліклініці, так і у навчальному центрі при військкоматі. Усі діагнози мають бути підтверджені, і призовники, які мають підстави, отримуватимуть відстрочку від мобілізації. Проте зараз контроль за постановкою діагнозів посилився, тому деякі призовники перевірятимуться на ВЛК двічі.

Кого мобілізують насамперед

Тим часом очікується, що найближчим часом буде активізовано призов чоловіків віком від 25 до 27 років. Оскільки зараз немає призову на термінову службу, ця категорія чоловіків або навчається, або працює, проте на фронті є потреба у їхній участі.

Верховна Рада проголосувала за зниження граничного віку призовників на військовому обліку з 27 до 25 років. Основна мета цієї зміни — збільшити пул військовозобов'язаних громадян для мобілізації та подальшого відправлення на фронт.

Тепер усі чоловіки віком від 25 років визнаються військовозобов'язаними, навіть якщо вони не служили в армії на терміновій службі, а отже, вони можуть підлягати мобілізації. Військовим комісіям буде надано право призивати до Збройних Сил України як тих, хто вже служив на строковій службі, так і тих, хто був визнаний обмежено придатним та не має досвіду військової служби.

Нині відбувається мобілізація фахівців, необхідні передової, особливо чоловіків, які володіють іноземними мовами. Україна отримує значну кількість зброї від західних партнерів, і потрібне спільне навчання майбутніх бійців з іноземними інструкторами. Без знання мови проходження такого навчання стає неможливим.

Нагадаємо, днями Фокус писав про те, що з 1 червня очікується низка змін, зокрема, у військовому обліку та повідомленні громадян і що на нового чекає військовозобов'язаних у червні 2023 року.