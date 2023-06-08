"Треба було приховати контрнаступ": Лукашенко звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС

Лідер Білорусі вважає, що українці відповідальні за руйнування дамби, і про це нібито свідчить активне обговорення катастрофи у Херсонській області. Також це, на його думку, підтверджує реакція США.

Білоруський лідер Олександр Лукашенко під час зустрічі з секретарями Рад безпеки держав-членів ОДКБ прокоментував підрив Каховської гідроелектростанції у Херсонській області. Його слова 8 червня передав кореспондент "БЕЛТА".

Політик переконаний, що Україна нібито спеціально переносить увагу на катастрофу, приховуючи великі втрати через розпочатий контрнаступ.

"Ви, напевно, здогадуєтеся, хто підірвав Каховську ГЕС. Кажуть, на злодії й шапка горить. Хто першим про це закричав? Зрозуміло, що українській стороні треба було приховати три дні "контрнаступу", де майже дві сотні бронемашин було знищено і понад дві тисячі людей загинули. Тому — "Каховка, Каховка", а про те ніхто не каже. А це все видно", — сказав він.

Також підозрілою Лукашенко вважає позицію Вашингтону. За його словами, американці нібито не беруться робити висновків щодо винних у знищенні дамби.

"І ви бачите, яку акуратну, обережну позицію зайняли США. Повинен віддати їм належне. Вони одразу сказали: "Ми поки що не можемо сказати, хто це зробив. Ми маємо розібратися". Подумайте, з чого це", — заявив лідер Білорусі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у відповідь на запитання про підрив Каховської ГЕС заявив, що Україна може розраховувати на допомогу американців.

6 червня в американському Інституті вивчення війни повідомили, що схильні з огляду на докази вважати росіян винними у навмисному пошкодженні дамби гідроелектростанції.