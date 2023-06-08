"Ми цього не просимо": Кулеба оцінив ймовірність введення військ НАТО в Україну (відео)

За словами очільника МЗС, держави Північноатлантичного Альянсу не братимуть участь у захисті України через страх, що це втягне їх у війну з Росією.

Держави Північноатлантичного союзу не вводитимуть війська на територію України до завершення війни. Про це повідомив керівник Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеба в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Він вважає, що Україна й надалі самостійно вестиме бойові дії за власну територію. На його думку, союзники не братимуть участь у захисті нашої держави, оскільки це втягне їх у війну з Росією.

"Ми цього не просимо. Ми кажемо, дайте зброю, ми самі воюватимемо", – заявив Кулеба.

З його слів, членство в НАТО дозволить посилити військовий блок. Дипломат додав, що доки Україна не буде повноцінним учасником Альянсу, українські бригади не розташовуватимуться в інших країнах НАТО для їхньої оборони.

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Саміт у Вільнюсі

З 11 по 12 липня у Вільнюсі, столиці Литви, відбудеться саміт НАТО. Керівник МЗС очікує чіткого "графіку вступу" країни до Альянсу.

Президент Володимир Зеленський не чекає на вступ України до НАТО до закінчення війни, але сподівається отримати гарантії від керівництва Альянсу на цьому заході. Попри усе, члени Альянсу висловлюють різні думки щодо участі нашої держави у блоці на тлі війни з Росією.

Україна подала заявку на членство минулого року, але США, як неофіційний лідер організації, не демонструють прагнення щодо обговорення умов вступу, а натомість зосередилися на наданні військової допомоги.

Нагадаємо, 7 червня видання The Guardian опублікувало заяву колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Расмуссена про те, що держави Північноатлантичного Альянсу можуть висловити бажання відправити свої війська в Україну, якщо Київ не отримає реальних гарантій безпеки на саміті у Вільнюсі. З його слів, деякі держави налаштовані рішуче допомагати не тільки зброєю, але й військами.