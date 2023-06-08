Висновки робити зарано: американський генерал про активізацію бойових дій в Україні

Поки що не слід надавати великого значення щоденним операціям на передовій, вважає генерал Марка Міллі. Якщо контрнаступ розпочнеться, Україна сама офіційно про це оголосить.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що бойові дії в Україні активізувалися на всіх ділянках окупованої території. Водночас він застеріг від того, щоб надавати надто великого значення щоденним операціям, які проводять ЗСУ. Відео інтерв'ю генерала Міллі опублікувало агентство Associated Press.

Американський воєначальник наголосив, що Україна сама має офіційно оголосити про початок контрнаступу, але у будь-якому разі українські війська готові до бою.

"За нашими оцінками, українські військові добре підготовлені до всього, що вони роблять — вони обирають воювати у наступальних боях чи в обороні... Вони добре підготовлені", — сказав Міллі.

Присутній на місці поховання солдатів у Нормандії генерал зазначив, що бойові дії згодом природно змінюватимуться, як і в битві за Нормандію або в будь-якій іншій великій битві, оскільки у війні притаманні успіхи та невдачі.

"Будуть дні, коли ви побачите багато активності, а будуть дні, коли ви побачите дуже мало активності. Будуть наступальні та оборонні дії. Тож це буде боротьба "туди-сюди" протягом тривалого часу", — вважає Міллі.

Оцінюючи події минулого року генерал сказав, що українські війська добре захищали свою країну з початку вторгнення у лютому до середини літа, а потім провели дві успішні наступальні операції у Харкові та Херсоні. На його думку, навчання та зброя, поставлена союзниками протягом зими, цілком добре підготували Україну до майбутньої боротьби.

"Багато тренувань було проведено, багато постачання, багато боєприпасів надано іншими країнами, включаючи Сполучені Штати. Зараз вони тренуються, як ми думаємо, досить добре в комбінованих операціях зі зброєю. Тому я думаю, що вони готові до того, що їм потрібно робити ", — підсумував Міллі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 6 червня провів Ставку Верховного головнокомандувача, під час якої детально обговорювалися подальші дії українських збройних сил. Він заявив, що ЗСУ перебувають у максимальній готовності до бойових дій.