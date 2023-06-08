"Бризкали в очі кислотою": офіцер ЗС РФ розповів про конфлікт з "вагнерівцями" (відео)

Роман Веневітін побував у полоні ворожої ПВК та після звільнення розповів, як на нього здійснювали тиск найманці. З його слів, бійці "Вагнер" неодноразово викрадали техніку та особовий склад Міноборони РФ.

Офіцер ЗС РФ Роман Веневітін, якого раніше взяла у полон російська ПВК "Вагнер", висловився про очільника формування Євгена Пригожина та дії його бійців. Його відеозвернення 8 червня опублікували у телеграм-каналі Baza.

"Я об'їжджав свої підрозділи та передові порядки, шлях мені перегородили найманці ПВК. Для цього не було жодних підстав. Терпіти це я як бойовий офіцер не збирався", — згадав він.

За словами військового, він роззброїв "вагнерівців" та облаяв їх, однак згодом опинився в полоні.

"Тримали у підвалі, знущалися так, як не знущався б будь-який озлоблений російський солдат над полоненим солдатом ЗСУ. Мене побили, не давали спати, тричі за ніч мене просто витягували з підвалу і намагалися розстріляти", — розповів чоловік.

Відео, оприлюднене ПВК, Веневітін назвав результатом тиску. Більш того, він заперечив мінування тилів "вагнерівців" своєю бригадою та назвав звинувачення в цьому брехнею.

"Це не тили "Вагнера", це зона відповідальності 72 бригади. Ця заява — це продукт запаленої свідомості піар-служби "Вагнера" та спроба дешевої й цинічної інформаційної атаки на керівництво Міністерства оборони", — сказав окупант.

Російський загарбник зізнався, що напруга між його бригадою та найманцями виникла з перших днів їхнього спільного перебування на Бахмутському напрямі. За його словами, "вагнерівці" викрали у військових два танки Т-80, чотири гармати, "Камаз" та БМП. Він повідомив, що техніка досі не була повернена міністерству та вважається у формуванні "трофейною".

"Був випадок, пов'язаний із загрозою фізичної розправи над бійцями роти РЕБ, яких оточили та обіцяли "обнулити" лише за те, що вони працювали не так, як хотілося "вагнерівцям". Був викрадений старшина одного з наших батальйонів, його мучили, катували, бризкали в очі кислотою, обливали бензином та підносили запальничку. Було викрадено начальника штабу, якого побили, відібрали автомобіль і викинули зв'язаним у районі бойових дій", — розповів Веневітін.

Також він згадав випадок, коли найманці побили та зґвалтували армійця, що призвело до самогубства. Окрім того, за словами військового, "вагнерівці" викрадали російських солдатів, використовували їх як рабів та намагалися обмінювати на боєприпаси.

Веневітін звинуватив Пригожина у дискредитації ЗС РФ та спробах представити формування як єдине ефективне. Також окупант виразив впевненість у перемозі Росії у нібито війні проти НАТО.

Нагадаємо, 4 червня пресслужба Євгена Пригожина опублікувала запис з зізнанням Романа Веневітіна в обстрілі машини "Вагнера" через "особисту неприязнь".

Нещодавно, 6 червня, очільник ворожої ПВК заявив, що йому терміново потрібні 200 тисяч солдатів для утримання захоплених українських територій.