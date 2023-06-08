Човен затягнуло під баржу: у Херсоні загинув доброволець "Кабан", який керував евакуацією людей

Український захисник вивіз близько 120 людей із зони техногенної катастрофи. За словами голови організації "Основа майбутнього" Євгена Карася, загиблий пройшов Майдан, АТО та брав участь у повномасштабній війні проти РФ.

У Херсоні загинув український доброволець із позивним "Кабан". Він керував евакуацією людей із затоплених районів Херсона, написав у Telegram 8 червня український військовослужбовець, лідер організації "Основа майбутнього" Євген Карась.

"Кабан". Націоналіст, доброволець, "свободівець". Революційна вулиця, Майдан, АТО, війна. Загинув учора (7 червня)", — проінформував Карась.

Човен "Кабана" та його побратима "Юга" затягнуло течією під баржу. Під його керівництвом із затоплених зон вивезли приблизно 120 жителів Херсона, зробив висновок військовий.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 8 червня відвідував переправу в Херсоні, через яку евакуювали людей із підтоплених територій.

Український журналіст Стас Юрченко розповів, що ЗС РФ одразу після від'їзду Зеленського з Херсона обстріляли місця евакуації людей. Голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко заявив про одного пораненого цивільного внаслідок обстрілу.