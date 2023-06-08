Більше половини опитаних українців не вірять у швидку перемогу у війні, — опитування "Рейтингу"

За результатами свіжого опитування, 25% українців вважають, що для перемоги потрібно понад рік, 37% — півроку-рік. У той же час майже 20% оцінюють необхідний для перемоги час до декількох місяців.

За результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", з'ясувалося, що 37% українців вважають, що Україна може перемогти Росію у війні за пів року чи максимум за рік.

95% респондентів виявили тверду віру у перемогу України. Проте більшість українців, а саме 60%, вважають, що для досягнення перемоги буде потрібний досить тривалий час. Серед них 25% вважають, що знадобиться понад рік, тоді як 37% схиляються до того, що успіху можна досягти за пів року чи рік.

Близько 20% опитаних українців упевнені, що агресора можна перемогти за кілька місяців, тоді як ще 20% не визначились із відповіддю.

Соціологи зазначають, що кількість тих, хто вважає, що перемога буде затяжною (понад рік), збільшується. Це особливо характерно для молодої групи респондентів віком від 18 до 35 років, де таких людей становить 38%.

Опитування було проведено 1-2 червня 2023 року телефоном серед 1000 респондентів, вік яких становив від 18 років, у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій та територій, де на момент проведення опитування був відсутній український мобільний зв'язок. Похибка репрезентативності не перевищувала 3,1%.

Нагадаємо, згідно з опитуванням від 8 травня більшість українців вважають президента Росії Володимира Путіна сучасним нацистським лідером Адольфом Гітлером.

Нагадаємо також, що березневе опитування російського "Левада-центру" показало падіння рівня підтримки великої війни у РФ. Близько половини респондентів погодились з ідеєю мирних переговорів.