Забезпечував ВПК Росії після вторгнення: ДБР затримало колишнього нардепа від Партії регіонів

У відомстві розповіли, що група компаній сім'ї експолітика з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ обладнанням, необхідним для сталого функціонування нафтогазовидобувних та інших підприємств. За даними ЗМІ, йдеться про нардепа 4-го скликання Ради Грегорії Дашутіна.

Власників та вище керівництво концерну, який продовжував постачати продукцію російському військово-промисловому комплексу навіть після вторгнення, було затримано співробітниками Державного бюро розслідувань. Серед затриманих був організатор цієї схеми, колишній народний депутат та член Партії Регіонів. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"З 24 лютого 2022 року ділки поставили в РФ комплектуючих щонайменше на понад 160 млн грн", — йдеться в повідомленні.

У ДБР наголосили, що діяльність самого концерну було припинено у листопаді 2022 року.

"Зараз слідчі та оперативні працівники ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора проводять понад 30 обшуків. Зокрема, у колишнього нардепа серед розкоші в стилі "Пшонка стайл" знайдено книги, які звеличують Росію і пропагують її імперські наративи, російські нагороди і навіть який дбайливо зберігався серед цінних речей. У деяких підозрюваних було знайдено паспорти РФ, договори з РФ", — додали у ДБР.

За результатами проведеного розслідування слідчі ДБР з'ясували, що злочинна організація включала не менше ніж 14 осіб, у тому числі близьких родичів колишнього народного депутата, управлінський склад промислово-інноваційної групи компаній та громадян Російської Федерації.

Згідно з інформацією, наданою УП, йдеться про колишнього народного депутата 3-го та 4-го скликання Григорія Дашутіна та його концерну NICMAS. Під час обшуків у його будинку було виявлено книги, які пропагують Росію та її імперські наративи, а також знайдено російські відзнаки та комсомольський значок. В інших підозрюваних було виявлено російські паспорти.

Нагадаємо, що двох колишніх співробітників СБУ, які зараз працюють на ФСБ, звинувачують у державній зраді — вони допомагають РФ здійснювати кібератаки на українські інформаційні системи. Співробітники Державного бюро розслідування завершили стосовно їхнього досудового розслідування.

Також правоохоронці знайшли у колишнього народного депутата України Валерія Горбатова під час обшуків колекції стародавніх українських артефактів. Підозрюваний зберігав унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золоту візантійську ікону XI-XII століть, прикраси, шоломи, ікони та інші предмети, що мають історичну та культурну цінність.