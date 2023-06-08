Перший заступник голови військово-промислової комісії РФ Дмитро Медведєв пригрозив гіперзвуковими ударами по Європі. За його словами, якщо війська НАТО з’являться в Україні, Європі доведеться воювати з Росією.

Перший заступник голови військово-промислової комісії РФ Дмитро Медведєв відповів на заяву ексгенсека НАТО Андерса Фоґ Расмуссена, який в інтерв'ю британському виданню висловив думку, що деякі країни Альянсу можуть розмістити свій військовий контингент в Україні. Посаду російського політика опубліковано в Telegram-каналі.

За словами Медведєва, Расмуссен і раніше не блищав розумом, а нині і зовсім "впав у доктринерське недоумство".

"Навіть якщо Бандерокраїна не отримає запрошення до НАТО у Вільнюсі, країни Альянсу зможуть відправити туди свої війська", — навів Медведєв псевдоцитату Расмуссена.

Пост Медведєва в Telegram

Колишній президент РФ стурбований тим, що скажуть мешканці згаданих країн, оскільки в такому разі доведеться воювати з Росією.

"Хочете гіперзвукові удари по Європі, так?" — попередив російський політик і поцікавився, що висловлять у Вашингтоні, т.я. подібний розвиток подій торкнеться і США.

Заяви Расмуссена він пояснив тим, що данець несвоєчасно виявився "позаштатним радником" п'ятого президента України Петра Порошенка ("різних жадібних гнид типу Порошенка", у термінології наближеного до Путіна політика).

Нагадаємо, що колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що офіційна Варшава могла б першою розмістити контингент Народного війська польського в Україні та надати приклад іншим країнам НАТО, наприклад, країнам Балтії.

Також повідомлялося, що після "теракту" у Бєлгородській області Дмитро Медведєв пригрозив Києву новими "спецопераціями".