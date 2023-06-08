"Важливо використовувати час": НАТО має план на випадок ядерної катастрофи на ЗАЕС (відео)

НАТО приділяє особливу увагу уникненню спекуляцій на тему ядерного озброєння, оскільки ця тематика викликає певні занепокоєння у суспільстві. При цьому в Альянсі мають план дій на випадок критичної ситуації.

НАТО розробило плани на випадок різноманітних подій, пов'язаних із повномасштабною війною в Україні, включаючи можливий ядерний інцидент на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під окупацією Росією. Про це сказала помічниця генерального секретаря НАТО з публічної політики Байба Браже.

Чиновниця зазначила, що не бажає робити припущень чи спекуляцій щодо різних можливих сценаріїв щодо Запорізької атомної електростанції на тлі руйнування греблі Каховської ГЕС та потенційної загрози охолодження ядерних реакторів.

"Є чітке пояснення МАГАТЕ та заява генерального секретаря Гроссі про те, що зараз на цій атомній станції є достатньо води для охолодження на наступні кілька місяців. Тому зараз важливо використати цей час, щоб підготуватися до всіх можливих позаштатних ситуацій та забезпечити відсутність ризику нової катастрофи", — сказала вона.

За словами Браже, НАТО є колективним оборонним союзом, покликаним забезпечити безпеку та захист 31 держави-члена, а також їх населення.

"Тому нам потрібні плани захисту, які будуть виконуватися, для яких є достатні перевірені сили – і військові, і цивільні. Адже НАТО – це не лише військові. Я це все розповідаю, щоб пояснити: звісно ж, НАТО має необхідні плани", — додала вона.

У своїй заяві помічниця генсека зазначила, що НАТО надає особливої уваги уникненню спекуляцій на тему ядерного озброєння, оскільки ця тематика викликає певні занепокоєння у суспільстві.

Нагадаємо, що 7 червня мешканців міста Енергодар у Запорізькій області закликали до евакуації або підготовки до неї будь-якої миті, якщо ситуація вийде з-під контролю.

Фахівці розповіли, коли буде пік розливу води внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС. За оцінками гендиректора "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, рівень води в Херсоні може піднятися більш як на три метри. Є ризик підтоплення понад 37 населених пунктів уздовж Дніпра.