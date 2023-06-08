"Внутрішній підрив": ОП назвав 4 аргументи на користь провини РФ у катастрофі на Каховській ГЕС

За словами Михайла Подоляка, ні в кого не має бути сумнівів у тому, що Кремль наважився на внутрішній підрив греблі. Тільки в окупантів були фізичні та психологічні можливості на це.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк навів кілька об'єктивних аргументів того, що саме Російська Федерація винна у підриві Каховської ГЕС у Херсонській області. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter 8 червня.

За його словами, є всі ознаки того, що на греблі був "здійснений внутрішній підрив", оскільки тільки у Російської Федерації є такі фактори:

інженерні можливості мінування греблі;

воєнізований контроль над територією;

мотив у вигляді спроби зламати негативний тренд на полі бою;

розв'язання задачі у вигляді переміщення резервів на інші ділянки фронту.

Все це, за словами радника глави Офісу президента, підтверджує той факт, що Російська Федерація навмисне підірвала Каховську ГЕС.

"Тільки Росія мала фізичні та психологічні можливості це зробити. Час припинити заохочувати російський тероризм", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 червня повідомлялося, що західні військові вважають РФ винною у підриві Каховської ГЕС. Екскомандувач сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак заявив, що росіяни розпочали підготовку до цієї трагедії ще восени минулого року, оскільки налякані перед контрнаступом Збройних сил України.

А ось Олександр Лукашенко звинуватив Україну у підриві Каховської ГЕС. Він вважає, що саме українці відповідальні за руйнування греблі, і про це нібито говорить активне обговорення катастрофи на Херсонщині. Також це, на його думку, підтверджує реакція США.