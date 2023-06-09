В окупованому Бердянську пролунав потужний вибух (фото, відео)

Внаслідок вибуху в Бердянську спалахнула заправочна станція навпроти хлібокомбінату. Окупанти підняли в небо гелікоптери і перевели лікарню в Мангуші в режим підвищеної готовності.

Увечері у четвер, 8 червня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав потужний вибух, який спричинив пожежу. Про це повідомляє Telegram-канал "Бердянськ Сьогодні".

"Бердянці розповідають, що чули один гучний вибух, після якого почався гучний гул. Палає заправочна станція навпроти хлібокомбінату", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що окупанти перевозять техніку з порту на гору, можливо, на виїзд із міста. У небо підняли гелікоптери. Російські пропагандисти повідомили, що сталася пожежа у районі газової станції.

Фото: Соцмережi

Вибух у Бердянську підтвердив і радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, який опублікував фото та відео його наслідків.

"Повідомляють, що в Мангуші лікарню терміново переводять у режим готовності зустрічі швидких із Бердянська", — написав він.

Нагадаємо, 8 червня в окупованому Бердянську в районі порту після обіду було чути сильний вибух. Очевидці повідомляють, що, за попередньою інформацією, підірвали автомобіль одного з місцевих колаборантів.

5 червня серія вибухів пролунала в окупованих містах Маріуполь, Бердянськ та Приморськ. Ряд проросійських пабліків, які видають себе за місцеві Telegram-канали, повідомили, що насправді нібито не було жодних вибухів, а жителі просто чули як літак переходить на надзвукову швидкість.