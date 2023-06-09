"Потенційно небезпечна": у МАГАТЕ оцінили ситуацію на ЗАЕС після підриву Каховської ГЕС

За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, рівень води досяг точки, за якої, за попередніми оцінками, насоси Запорізької АЕС більше не можуть працювати, проте надходження води для охолодження не припинилося.

Запорізька атомна електростанція продовжує перекачувати воду з Каховського водосховища, що охолоджує. Про це заявив генеральний директор Міжнародної атомної корпорації Рафаель Маріано Гроссі 8 червня, посилаючись на дані експертів.

Повідомляється, що АЕС продовжує перекачувати воду з Каховського водосховища, що охолоджує, попри те, що рівень води досяг точки, при якій, за попередніми оцінками, насоси більше не можуть функціонувати.

Оскільки ЗАЕС отримує воду з водосховища через систему охолодження прилеглої Запорізької ТЕЦ, до оцінки ситуації було залучено пенсіонерів, причетних до проєктування.

За даними МАГАТЕ, насоси ЗАЕС, ймовірно, все ще зможуть відкачувати воду з водоймища, навіть якщо її рівень впаде приблизно до 11 метрів або нижче.

"У цих складних і складних обставин це дає ще деякий час, перш ніж, можливо, перейти на альтернативні джерела води, включаючи великий ставок-охолоджувач поряд із заводом, а також його менші ставки-охолоджувачі, прилеглі канали та локальні колодязі", — заявив Гроссі.

При цьому гендиректор МАГАТЕ зазначив, що загальна ситуація з ядерною безпекою все ще залишається "дуже ненадійною та потенційно небезпечною".

Нагадаємо, що 6 червня РНБО України Олексій Данилов розповів про ситуацію на Запорізькій АЕС після того, як Росія підірвала Каховську ГЕС.

Ми також писали, що 7 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація в українській енергосистемі залишається складною на тлі вибуху росіянами Каховської ГЕС.

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