"Ідеальні мішені": Путін вважає дамби й АЕС законними цілями для ведення війни, — Bloomberg

Автор статті впевнений, що немає сенсу нагадувати Путіну про міжнародні конвенції, тому що йому на них начхати. Путіна не хвилює, як відіб'ються дії ЗС РФ на мирному населенні.

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Президент РФ Володимир Путін не визнає правил ведення війни. Він готовий до терактів на дамбах і атомних електростанціях. Про це заявив письменник Андрес Клутх у своїй статті для Bloomberg.

За його словами, ЗСУ вже розпочали свій контрнаступ. У зв'язку з цим росіяни вирішили підірвати греблю Каховської ГЕС. Він зазначив, що повені затопили кілька сіл і, можливо, місто. Атака може навіть наразити на загрозу охолодження Запорізької атомної електростанції, розташованої вище за течією річки.

Клутх заявив, що до підривів дамб вдавалися різні сторони під час воєн. Наприклад, у 1938 році китайські націоналісти, які боролися з японськими загарбниками, підірвали греблі, що стримували Хуанхе. Сотні тисяч мирних жителів загинули, або втопившись, або втративши питну воду й дах. Прорив сповільнив поступ японців, але не зупинив його.

Письменник нагадав, що першими міжнародними договорами щодо атак на дамби були Додаткові протоколи до Женевських конвенцій, ухвалені в 1977 році. Вони передбачають, що "греблі, дамби й атомні електростанції" не повинні ставати об'єктами для атаки, навіть якщо використовуються для військових потреб. Особливо якщо їх знищення або пошкодження може призвести до загибелі цивільного населення.

Клутх написав, що Путін також погрожував влаштувати "другий Чорнобиль" із Запорізькою атомною електростанцією. На його думку, він може на це наважитися.

Нагадаємо, що Україна надала в Гаагу інформацію про підрив Каховської ГЕС. Україна готова співпрацювати з МКС і надавати всі необхідні докази, які збирають прокурори для притягнення до відповідальності всіх винних у підриві Каховської ГЕС.

Крім того, Пушилін заявив, що Україна нібито підірвала Каховську ГЕС через страх наступу РФ. За словами голови окупаційної адміністрації Донецької області, Київ нібито заздалегідь прорахував ризики та вирішив убезпечитися під час анонсованого раніше наступу та не допустити просування ЗС РФ.