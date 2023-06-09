Запеклі бої тривають в районі Бахмута та каналу Сіверський Донець — Донбас, – DeepState (карта)

Російські загарбники залучають значні підрозділи артилерії для протидії наступу ЗСУ на Донеччині. На одному з напрямків, за даними DeepState, по втратах у техніці діло йде до паритету.

Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших на лінії фронту, оскільки саме тут тривають запеклі бої в районі каналу Сіверський Донець — Донбас та біля панівних висот на північ від Кліщіївки. На мапі DeepState опубліковані підсумки подій 8 червня.

В районі Бахмута російські війська намагаються відбити атаки Сил оборони України біля Берхівки. Ворог залучає значні підрозділи артилерії.

На Авдіївському напрямку росіяни вирішили влаштувати спробу наступальних дій. На південь від Первомайського їхні наміри просунутися виявилися невдалими.

Фото: DeepStateMAP

На Сватівському напрямку тривають позиційні бої біля Масютівки. Ворог зняв з напрямку підрозділи представників підрозділу "шторм-z".

Запорізький напрямок також відзначається важкими боями. Вони тривають за населені пункти по лінії Новодонецьке-Нескучне-Левадне. Тривають важкі бої від Лобкового до Малої Токмачки.

Фото: DeepStateMAP

Аналітики зазначили, що фото та відео, які стосуються невдалої атаки нашої колони біля Малої Токмачки, не відповідають дійсності. У повідомленні йдеться про те, що невдалі дії на початку тижня наших колон біля Новодарівки та Новодонецького не є таємницею.

Фото: DeepStateMAP

"Проте за останній час по втратах у техніці діло йде до паритету", – йдеться у дописі.

Фахівці наголосили, що важливо розуміти, що більшість техніки піддається ремонту, на відміну від людей. В район Старомлинівки прибувають російські підрозділи підкріплення з інших напрямків. Зафіксовано присутність в'язнів із колоній РФ зі "шторм-z".

Нагадаємо, у DeepState 8 червня повідомили, що ЗСУ мають успіхи на флангах в районі Бахмута. У передмісті населеного пункту тривають запеклі бої, а на Авдіївському напрямку російські загарбники вирішили посилювати штурм. Бійці 3 ОШБр вибили російські підрозділи на широкій ділянці фронту. Завдяки успішним діям відкинули ворога поблизу Бахмута.