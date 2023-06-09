Шість будинків зруйновано: ЗС РФ завдали удару по Житомирській області, є жертви

За словами мера міста Звягеля Миколи Боровця, росіяни випустили одну з ракет у напрямку житлового масиву, внаслідок чого загинула людина, також є поранені.

У ніч проти 9 червня Збройні сили Російської Федерації завдали удару по місту Звягель Житомирської області. Про це повідомив Telegram-канал Звягельської міської ради.

"Внаслідок чергової ракетної атаки ворога, вночі 9 червня, сталося попадання до житлового масиву приватного сектору нашої громади", — йдеться в публікації.

Міський голова Микола Боровець заявив, що внаслідок російського обстрілу загинула одна людина. Крім того, у населеному пункті є поранені, які наразі отримують медичну допомогу.

За інформацією мера, шість будинків зруйновано, ще десятки будівель пошкоджено. На місці події працюють екстрені служби.

Глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко додав, що в Житомирській області було збито одну ракету. За його словами, у місті Звягель через падіння уламків зруйновано один будинок, а 12 – пошкоджено. Він також підтвердив, що одна людина загинула, а ще троє людей отримали поранення.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 9 червня ЗС РФ завдали удару по Україні іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55.

Нагадаємо, що 7 червня російські війська обстріляли українців у Донецькій області, внаслідок чого загинули троє людей, з них – одна дитина. Поранення отримали п'ять осіб, із них четверо дітей.

Крім того, 8 червня український журналіст Стас Юрченко повідомив про обстріл місць евакуації громадян у Херсоні, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. За його словами, російські війська атакували район Корабельної площі. В результаті постраждала щонайменше одна людина.