"Ми будемо задоволені": у Зеленського розповіли, чи почався контрнаступ ЗСУ (відео)

Радник голови ОП Михайло Подоляк підкреслив, що очікування ухвалення рішень про надання зброї партнерами вартує українцям життя. Росіяни, на його думку, самостійно формують у своїй країні "панічний" інфопростір, розповідаючи про наступ захисників.

В Офісі президента України прокоментували заяви росіян про нібито розпочатий контрнаступ ЗСУ. Про це відомо з інтерв’ю радника очільника ОП Михайло Подоляка, опублікованого 8 червня "24 каналом".

"Це оборонно-наступальні дії з елементами тестування оборонних ліній Росії зі збільшенням інтенсивності обстрілів тилової транспортно-логістичної інфраструктури РФ", — сказав посадовець.

Він закликав сприймати повідомлення у ворожих медіа та заяви Міністерства оборони країни-агресорки з "саркастичною іронією". За словами Подоляка, росіяни самі себе лякають, створюючи "панічний" інформаційний простір у своїй країні. Він переконаний, що сенсу вступати з ними у дискусію немає.

Чиновник завірив, що українські Міноборони та Генеральний штаб ЗСУ контролюють ситуацію.

"І виглядатиме це все достатньо ефектно і навіть ефективно. І я думаю, що ми з вами будемо цілком задоволені тим, як просуваються наші хлопці вперед. Єдине, про що треба пам'ятати — все ж таки це війна. Це не про якісь там "івенти", одночасні масштабні чи немасштабні дії. Це війна, це трагедія", — підкреслив він.

Подоляк зізнався, що його засмучує тільки відсутність розуміння партнерами, яку ціну мають тривалі обговорення щодо постачання зброї. З його слів, поки Україна доводить іноземцям, що потребує деяких засобів для захисту, певна кількість воїнів гине.

"Ми не говоримо про росіян, там немає красивих і мужніх. Подивіться, яких героїв вони зробили у цій війні. Це взагалі для мене варварство повне. Тобто вони беруть людину із зони, яка відсиділа чи має термін 19 років за вбивство своєї родини. І потім він приходить сюди, знову ж вбиває цивільне населення, гине тут – його вбивають, його привозять туди, де він вбив свою родину, і кажуть, що це герой", — заявив радник.

Інтерв'ю з Михайлом Подоляком (про контрнаступ ЗСУ — з 45:40)

Нагадаємо, 8 червня в іноземному ЗМІ передали, що представник Генштабу ЗСУ заперечив початок контрнаступу.

Нещодавно представник ГУР МО Андрій Юсов сказав, що ЗСУ увійдуть до тимчасово окупованого Криму до настання холодів.