Атака змішаного типу: ЗС РФ намагаються виснажити українські системи ППО, — Гуменюк

Окупанти завдають комбінованих ударів із застосуванням безпілотників і ракет морського базування. Крім того, був зафіксований пуск з підводного човна в акваторії Чорного моря.

У ніч на 9 червня Збройні сили РФ завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також дронами. Ця атака була змішаного типу та розтягнута у часі, метою якої є виснаження української ППО. Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного прецентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

"Ракети були випущені зі звичайного району пуску, спостерігалась їхня траєкторія, яка використовується ворогом останнім часом для виснаження систем ППО", — розповіла Гуменюк.

Комбінована атака почалася з активізації російських морських ракетоносіїв та підводного човна, який знаходився на чергуванні. І хоча виявити пуск ракет із субмарини дещо важко, сигнал тривоги в регіонах України все ж пролунав.

За її словами, силами повітряної оборони вдалося нейтралізувати одну з ракет Х-101, яка летіла через Миколаївську область і прямувала до центральних регіонів України.

"Загалом уся траєкторія ракет свідчила про те, що ворог намагається виснажувати і населення України, і системи протиповітряної оборони", — наголосила Гуменюк.

Також Гуменюк додала, що на ранок 9 червня в акваторії Чорного моря знаходяться 16 одиниць і один підводний човен, проте через те, що вони запускали ракети вночі, цілком ймовірно, що відбудеться ротація.

"Сили оборони продовжують пильнувати та сповіщати про те, як змінюватиметься обстановка", — підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, за даними ДСНС, внаслідок падіння уламків ворожої ракети, збитої над містом Звягель Житомирської області, зруйновано чотири будинки, ще 30 отримали пошкодження. Повідомляється про одного загиблого та трьох осіб, які отримали поранення.

У ніч на 9 червня українські ППО нейтралізували чотири крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів "Shahed-136/131", один "Ланцет" та чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Supercam". У повітряних силах ЗСУ додали, що противник прагнув ударити по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури.