Британська розвідка назвала, за яких умов РФ може піти на продовження зернової угоди

Російські окупанти вимагатимуть відновлення аміакопроводу до Одеси, бо днями вони його обстріляли.

Чорноморська зернова ініціатива 17 травня 2023 року була продовжена на 60 днів. Проте Росія за певних умов може погодитись на продовження угоди. Про це повідомляється у звіті британської розвідки за 9 червня.

Зараз Росія всіляко перешкоджає експорту зерна з України. Вони навмисно уповільнюють перевірки та активно блокують деякі торгові судна. У Міноборони Великобританії зазначають, що за день проходять перевірку лише 1-2 судна, тоді як навесні 2022 року було до 8 суден.

Тому у розвідці припускають, що РФ хоче домогтися поступок щодо відновлення роботи трубопроводу Тольятті-Одеса, який експортує аміак з РФ до Одеси. Ситуація ускладнена тим, що в останні дні трубопровід отримав пошкодження через обстріли, і тому не працює наразі.

Звіт британської розвідки 9 червня Фото: Міноборони Великої Британії

Також у Міноборони Британії зазначають, що російська негативна риторика та перешкоджання будуть тривати і далі, бо 16 липня буде потреба знову продовжити зернову угоду.

Нагадаємо, 8 червня у Кремлі заявили про "ускладнення" із зерновою угодою через пошкодження аміакопроводу Тольятті-Одеса. Речник Путіна Дмитро Пєсков натякнув, що це є частиною зернової угоди.

5 червня російські окупанти обстріляли Куп'янський район Харківської області, внаслідок чого було пошкоджено трубопровід, що містить аміак. Тоді повідомлялося про потенційну загрозу для довкілля та місцевих жителів. 6 червня аміакопровід пошкодили ще раз.