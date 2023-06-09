Наслідки глобального роззброєння: Британія більше не може виробляти крупнокаліберні стволи

Підприємства, які були у BAE Systems, перепрофільовано або закрито. Якщо українському Challenger 2 знадобиться ствол, то доведеться його брати в іншого танка, виготовити новий неможливо.

Компанія BAE Systems визнала, що в Великій Британії немає потужностей для виробництва гармат великих калібрів. Про це 8 червня повідомило профільне видання Shepard з посиланням на заяву підприємства.

Під час повномасштабної війни РФ проти України, українській армії постійно необхідна артилерія та боєприпаси для ведення оборони. Однак мало уваги приділяється постачанню запасних стволів для багатьох систем. У виданні зазначають, що в мирний час артилерійські системи вистрілюють невелику кількість снарядів, не тільки, щоб зекономити, а й через наявність тренажерів.

Ресурс ствола для нарізної танкової гармати на танку Challenger 2 складає 500 пострілів. Після цього зменшується точність, тому його треба замінити. Гладкоствольна гармата має більший ресурс. У випадку артилерії 155-мм калібру, ствол швидше зношується при стрільбі на максимальну відстань, бо для цього потрібно більше вибухової речовини. За деякими даними, в ЗСУ артилерія може робити понад 100 пострілів на добу.

Завод з виробництва стволів закрили

Великобританія передає Україні САУ AS90 і танки Challenger 2. Стволи для них виготовлялись на Королівському артилерійському заводі в Ноттінгемі та на заводі BMARC Грентемі — це два підприємства на всю Великобританію. Вони виробляли стволи для танків, артилерії, кораблів, мінометів, гаубиць та інших систем. Обидва заводи закриті, території перепрофілювали.

Завод з виробництва стволів у Ноттінгемі

BAE Systems створювала завод у Барроу-ін-Фернесс, який виробляв озброєння, але його довелося закрити — не було замовлень.

Тому у короткостроковій перспективі Великобританія має знімати стволи з наявних зразків озброєння, щоб передавати їх Україні. В будь-якому озброєнні гармата є ключовим елементом, якщо її виготовити неякісною, то вона буде не точним.

"У нас більше немає обладнання для виробництва стволів. Але ми зберегли робочу силу і знання. Зараз ми вивчаємо, що потрібно для відновлення виробництва у Великій Британії", — заявили у компанії.

Нагадаємо, 30 травня Володимир Зеленський заявив, що в Україні відкриють завод BAE Systems, де планують виготовляти танки та артилерію.

10 квітня в Україні показали британські САУ AS90, які передадуть в кількості 30 одиниць.