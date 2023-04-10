В Україні зафіксували потужну британську САУ, — нардеп (відео)

Швидкострільна британська 155-мм самохідна артилерійська установка AS-90 споряджена боєкомплектом на 48 снарядів та кулеметом 7,62 мм L7.

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САУ AS-90 британського виробництва нібито вже на території України. Про це повідомив у Telegram представник оборонного комітету Верховної ради, нардеп IX скликання Юрій Мисягін.

Він опублікував відповідне відео з технікою. З його слів, британська 155-мм САУ AS-90 вже присутня на території України.

"Загалом нам було обіцяно 30 таких установок", – зазначив політик.

Ця артилерійська установка замінила в армії Великої Британії інші види озброєння у 80-х роках. Гармата САУ отримала автономну систему навігації та стрільби (AGLS). Це дозволяє їй працювати незалежно від зовнішнього прицілу. Комп'ютерна технологія керує стрільбою, системами заряджання, розподілом електроенергії, як повідомило видання Telegraf.

Характеристики САУ AS-90 виглядають потужно у порівняння з російськими зразками озброєння такого типу. Техніка отримала нарізну гармату L31, боєкомплект якої становить 48 снарядів. Калібр гармати — 155-мм. Екіпаж розрахований на 4-5 людей. Швидкість стрільби становить на рівні 3 постріли за 10 секунд. Додаткове озброєння також є досить ефективним. Це кулемет 7,62 мм L7, а швидкість по трасі — 55 км/год. Може подолати брід 1,5 м, вертикальну перешкоду 0,75 м.

Оглядачі Defence Express 6 квітня звернули увагу на те, що самохідні мінометні установки Rak польського виробництва ефективно відбиватимуть піхотні штурми російських загарбників. Техніка також надає потужну вогневу підтримку механізованим частинам Сил оборони під час очікуваного контрнаступу. Це можливо через тактико-технічні характеристики машини. Однією з переваг Rak експерти назвали мобільність. Ця САУ має змогу розгорнутися на позиції установки потрібно всього 30 секунд, а для згортання — удвічі менше, всього 15 секунд.

Бригадний генерал ЗСУ показав роботу французьких 155-мм САУ. Олександр Тарнавський зазначив, що артилерійська система розгортається всього за 2 хвилини, вона дуже маневрова і має покращені характеристики дальності та точності. Зі слів військового, її зовсім недоречно порівнювати з радянською САУ "Мста".