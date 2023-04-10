В Украине зафиксировали мощную британскую САУ, — нардеп (видео)

Скорострельная британская 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 оснащена боекомплектом на 48 снарядов и пулеметом 7,62 мм L7.

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САУ AS-90 британского производства якобы уже на территории Украины. Об этом сообщил в Telegram представитель оборонного комитета Верховной рады, нардеп IX созыва Юрий Мысягин.

Он опубликовал соответствующее видео с техникой. По его словам, британская 155-мм САУ AS-90 уже находится на территории Украины.

"В общей сложности нам было обещано 30 таких установок", – отметил политик.

Эта артиллерийская установка заменила в армии Великобритании другие виды вооружения в 80-е годы. Пушка САУ получила автономную систему навигации и стрельбы (AGLS). Это позволяет ей работать независимо от внешнего прицела. Компьютерная технология управляет стрельбой, системами зарядки, распределением электроэнергии, как сообщило издание Telegraf.

Характеристики САУ AS-90 выглядят мощно по сравнению с российскими образцами такого вооружения. Техника получила нарезную пушку L31, боекомплект которой составляет 48 снарядов. Калибр пушки – 155-мм. Экипаж рассчитан на 4-5 человек. Скорость стрельбы составляет на уровне 3 выстрела в 10 секунд. Дополнительное вооружение также достаточно эффективно. Это пулемет 7,62 мм L7, а скорость по трассе – 55 км/ч. Может преодолеть брод в 1,5 м, вертикальное препятствие 0,75 м.

Обозреватели Defence Express 6 апреля обратили внимание на то, что самоходные минометные установки Rak польского производства будут эффективно отражать пехотные штурмы российских захватчиков. Техника также оказывает мощную огневую поддержку механизированным частям сил обороны во время ожидаемого контрнаступления. Это возможно из-за тактико-технических характеристик машины. Одним из преимуществ Rak эксперты назвали мобильность. Эта САУ может развернуться на позиции установки нужно всего 30 секунд, а для свертывания — вдвое меньше всего 15 секунд.

Бригадный генерал ВСУ показал работу французских 155-мм СА В. Александр Тарнавский отметил, что артиллерийская система разворачивается всего за 2 минуты, она очень маневрова и имеет улучшенные характеристики дальности и точности. По словам военного, ее совсем неуместно сравнивать с советской САУ "Мста".