"Не вистачає Leopard": у 3 ОШБр показали, як зачищають від росіян територію під Бахмутом (відео)

3-я окрема штурмова бригада прицільно відпрацювала танковими гарматами за позиціями окупантів. За добу наступу ворога відкинули з площі приблизно 1,8 км.

Третя окрема штурмова бригада показала, як звільняє території від окупантів у районі Бахмута. Прицільний вогонь за позиціями військ РФ вели танкові гармати. Пост бригади ЗСУ опубліковано в Telegram-каналі.

"Танковими гарматами влучно відпрацьовано за позиціями окупантів під Бахмутом", — йдеться у публікації.

За словами українських захисників, їм не вистачає лише танків Leopard.

За час наступу ЗСУ 7-8 червня ворога відкинули з площі приблизно 1,8 км вздовж лінії фронту та на 1,2 км углиб.

За цей час істотних втрат зазнали підрозділи 57-ї бригади РФ та загони "Шторм z", сформовані з російських засуджених. За словами українських захисників, втрати окупантів склали близько 30 "двохсотих" і 40 "трисотих".

За час наступу було знищено склади з боєприпасами та техніку — ББМ, танки та артилерійські установки ворога.

Нагадаємо, що, за словами спікера ОК "Схід" Сергія Череватого, ЗСУ просунулися на 1,2 км на Бахмутському напрямку. За добу Росія втратила вбитими та пораненими понад 280 осіб, обмінний фонд поповнився 11 російськими солдатами.

За даними Міноборони, окупаційні війська стягують резерви і намагаються атакувати в районі Бахмута. На кількох ділянках тривають запеклі бої, повідомила заступник голови відомства Ганна Маляр. Окупанти концентрують основні зусилля у Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському районах.