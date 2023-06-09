РФ стягує резерви і намагається атакувати: в Міноборони про бої на Бахмутському напрямку

На цей час в районі Бахмута запеклі бої ідуть на кількох ділянках, повідомила Ганна Маляр.

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Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а в районі Бахмута окупанти намагаються повернути втрачені позиції. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 9 червня.

За її словами, зараз епіцентром бойових дій є схід України, а ситуація напружена на всіх ділянках фронту

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. На всіх напрямках ворог завдає авіаційних ударів та здійснює артилерійські і мінометні обстріли. Втім, ворогу не вдається досягти своїх цілей. Наші оборонці відбивають атаки", — зазначила вона.

В районі Бахмута російські загарбники продовжують стягувати резерви, намагаються утримати займані позиції та атакувати.

"Зараз наші оборонці ведуть активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку", — повідомила заступниця міністра оборони..

На Запорізькому напрямку, за її словами, тривають позиційні бої, а ворог проводить оборонні дії.

Нагадаємо, що ЗСУ влаштували пекло у тренувальному таборі росіян в окупованому Донецьку. Найбільше дісталося кадирівцям, які там облаштувалося. Понад півсотні з них відправилися "на зустріч" з Ахматом Кадировим.

Раніше Сили оборони ліквідували понад три роти російських військ на Таврійському напрямку. Протягом доби українські захисники знищили 57 одиниць військової техніки окупантів.