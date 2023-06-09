45-а ОАБр знищила гармату та польовий склад боєприпасів РФ під Бахмутом, — Сирський (відео)

За словами командувача Сухопутних військ, ворог пішов в оборону і зазнає втрат.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що 45-а окрема артилерійська бригада знищила гармату і польовий склад БК росіян у районі Бахмута, де ворог пішов в оборону. Пост опубліковано в Telegram-каналі Сирського.

7-8 червня 3-я окрема штурмова бригада повідомила про вдалу танкову атаку за позиціями окупантів у районі зруйнованого міста Донецької області.

За даними підрозділу, значних втрат зазнали підрозділи 57-ї бригади РФ, а також загони "Шторм z", які сформували з російських ув'язнених.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися на 1,2 км в районі Бахмута, за даними спікера ОК "Схід" Сергія Череватого. За добу втрати російських військ становили понад 280 людей убитими та пораненими, ще 11 російських солдат опинилися в полоні.

Також повідомлялося, що окупанти формують оборонні рубежі поблизу Криму та готуються до здачі окупованих позицій. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ворожі війська розміщують "зуби дракона" на певній відстані від лінії зіткнення.

Напередодні, 8 червня з'явилися дані про те, що ЗСУ знищили ТГС-1А "Сонцепек" у Запорізькій області, який став уже шостим втраченим для російських військ. Аналітична група "Інформаційний опір" стверджує, посилаючись на непідтверджені дані, що Росія втратила вже понад десять термобаричних установок.