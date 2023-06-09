РФ додала незвичайний захист на секретну базу ВМС на Кольському півострові (фото)

На базі флоту "Оленья Губа" базуються субмарини з балістичними ракетами, ударні та розвідувальні підводні човни. Одна з версій, чому РФ вирішила посилити настільки далеку базу – страх диверсій з боку України.

На секретній базі російського флоту "Оленья Губа" помітили додатковий підводний захист біля її входу. Про це повідомляють спостерігачі Naval News.

За тисячі кілометрів від України на базі в Арктиці Росія посилює оборону. Додатковий захист встановили навпроти входу на базу для підводних човнів. Новий оборонний барʼєр вдалося знайти завдяки радіолокаційному супутникову знімку SAR. Його виявляли протягом останніх кількох місяців.

Зазначається, що "Оленья Губа" є важливою базою для російського флоту, бо там базуються субмарини з балістичними ракетами та підводні човни ударного та розвідувального типів.

Ймовірно, РФ пішла на посилення захисту через атаки українських безпілотників по базі в окупованому Севастополю. Чорноморський флот створив багатошарову лінію загороджень і торпедних сіток. Аналогічний захист отримали і інші бази російського флоту на Чорному морі. Зокрема в окупованій Феодосії.

Мапа з базами РФ та фото укріплення Фото: naval news

Якщо порівняти плавучі буни в Криму з бунами в "Оленячій Губі", то стає зрозуміло, що це оборонні споруди. Це не той тип, який використовується для стримування забруднення або якогось іншого прозаїчного пояснення. Росія зміцнює свою ключову базу в Арктиці, пишуть аналітики.

Оленяча Губа — це закрите містечко на півночі РФ. Пересічний громадянин туди не зможе потрапити. Вона була базою для субмарин ще з радянських часів Там базується Головне управління глибоководних досліджень — ще одного секретного підрозділу ВМС РФ. І "дослідження" є лише евфемізмом для шпигунства, стверджують автори.

Наразі невідомо, чому РФ вирішила посилити базу "Оленяча Губа". Ймовірно вони бояться американських морських дронів, або ж бояться українських атак на настільки далекій відстані.

Нагадаємо, 6 червня в ISW написали, що частина Чорноморського флоту РФ відступає з Криму в Новоросійськ.

14 травня ЗМІ писали, що РФ перекинула максимальну кількість бомбардувальників до кордонів з Фінляндією на авіабазі Оленья.