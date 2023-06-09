Командував штурмом Нової Таволжанки: у РДК заявили про загибель бійця Данила Мазника (фото)

Повідомляється, що Мазник загинув ще 3 червня під час штурму Нової Таволжанки. Саме він узяв першого полоненого росіянина.

У Російському добровольчому корпусі заявили про загибель бійця Данила Мазника із позивним "Шайба". Він брав участь у штурмі Нової Таволжанки Шебекинського району. Про це 9 червня написали на сторінці РДК в Telegram.

"Третього червня прийняв свій останній бій Данило "Шайба" Мазник. Це він взяв першого полоненого в Новій Таволжанці і командував штурмом ГМТ, який і увінчався успіхом, але, на жаль, занадто дорогою для нас ціною", — зазначили у РДК.

Повідомляється, що Мазник шість років прослужив у російській армії, а тому чудово знав усю її несправедливість та "гниль". Потім він пішов боротися з ЗС РФ до лав РДК.

"Хоробрий воїн, віруючий християнин, вірний соратник і справжній товариш!" — Сказано в повідомленні.

Загинув Данило Мазник Фото: Російський добровольчий корпус (РДК)

Зазначимо, що російські пропагандисти пишуть, що саме Данило Мазник веде викрадений БТР 82А у прикордонної служби ФСБ на цьому відео:

Нагадаємо, що 7 червня в РДК повідомили, що вже тиждень контролюють Нову Таволжанку у Шебекінському районі Бєлгородської області. Командир добровольців Денис Нікітін на тлі вибухів та пострілів розповів, що село у Шебекінському районі Бєлгородської області РФ кинуто ворогом.

Також повідомлялося, що в РДК розповіли про рейд у "багатостраждальний Шебекіно". За словами учасників добровольчого воєнізованого формування, перетин кордону РФ став для них своєрідним спортом. Їм вдалося закріпитися та захопити трофей.