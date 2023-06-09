​Міноборони показало відео ракетного удару по продуктовому магазину в Умані

За словами голови Черкаської ОВ Ігоря Табурца, під час обстрілу Умані 8 червня постраждали кілька об'єктів. Деякі жителі зазнали серйозних поранень.

Міноборони України опублікувало запис камери відеоспостереження, зроблений в одному з магазинів міста Умань під час ракетного обстрілу 8 червня. Пост опублікований в Twitter Міноборони.

"Умань. Черкаська область. Учора російські терористи влаштували ракетну атаку по продуктовому магазину", — йдеться у публікації.

Обстріл магазину в Умані 8 червня

Обстріл Умані 8 червня: постраждали кілька об'єктів

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів про деталі обстрілу російськими військами. За його словами, на території області було кілька "прильотів". Один з яких — на промисловому об'єкті, а другий — на автомийці. Значних пошкоджень зазнали щонайменше вісім осіб. Двоє госпіталізовані у тяжкому стані.

Місцеві паблики повідомляли, що ракета впала поряд із супермаркетом АТБ.

Нагадаємо, що екс-нардеп Олег Царьов пояснив, що армія РФ спеціально завдає ударів по житлових будинках мирних українців. Колаборант спочатку заявив, що влада України "розв'язала війну", за що, за його словами, має відповідати цивільне населення.

Також повідомлялося, що вранці 9 червня російські війська обстріляли околиці Харкова ракетами С-300. Місцеві ЗМІ опублікували кадри диму після атаки.