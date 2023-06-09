Шкодить Україні: Іран допомагає Росії будувати фабрику дронів у Татарстані, — Білий дім

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, це "повномасштабне оборонне партнерство", від якого може постраждати Україна й інші країни.

Розвідка США має дані про те, що Іран постачає Росії матеріали для будівництва заводу з випуску безпілотників у Татарстані, який може бути введений в експлуатацію до початку наступного року. Про це повідомляє Sky News.

США мають у своєму розпорядженні відомості про те, що Москва отримала від Тегерана сотні ударних дронів-камікадзе й обладнання, що використовується у виробництві безпілотників.

Радник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі назвав це "повномасштабним оборонним партнерством", яке шкодить Україні, сусіднім із Іраном країнам і міжнародній спільноті.

За словами Кірбі, Вашингтон робить усе можливе, щоб викрити таку діяльність і завадити їй, у тому числі й шляхом публічного розголосу.

США, Великобританія та Євросоюз встановили правила для комерційних операцій, які мають зупинити потік компонентів для виробництва БПЛА, які прямують у РФ із Ірану.

Раніше Іран стверджував, що постачав дрони Росії ще до початку повномасштабного вторгнення, а не після.

Нагадаємо, що Великобританію звинувачують у пособництві Ірану. В розробці двигунів для іранських дронів-камікадзе Shahed-136 були задіяні британські вчені.

Також повідомлялося, що НАТО не може зупинити постачання танків Karrar із Ірану в РФ, оскільки район Каспійського моря не підконтрольний країнам Альянсу, а кораблі, на яких везуть бронетехніку, вимикають транспондери.