У Києві виявилися придатними дві третини укриттів: у КМДА продовжують перевірки (інфографіка)

До позапланової ревізії бомбосховищ приєдналися співробітники ДСНС, поліції, а також міських і районних служб. У міській адміністрації заговорили про будівництво нових укриттів.

У Києві після перевірки 91% усіх укриттів виявилося, що для використання придатні лише дві третини. Про це повідомив на брифінгу від 9 червня заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, повідомляє пресслужба відомства.

За результатами позапланової перевірки укриттів, у якій взяли участь співробітники ДСНС, поліції, а також міських і районних служб, трохи більше половини придатні для того, щоб перечекати там небезпеку.

"Станом на ранок 9 червня міські та районні служби спільно з представниками поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій проінспектували 4,2 тисячі укриттів і сховищ із наявних 4,6 тисячі. За оперативними даними, придатними для укриття під час повітряної тривоги є майже 2,9 тисячі, — тобто дві третини укриттів і сховищ. Іще 736 можуть бути укриттями за умови належного облаштування, 578 не відповідають нормативним вимогам до приміщень, де можуть бути облаштовані укриття", — йдеться в повідомленні.

Перевірка укриттів у Києві Фото: КГГА Перевірка укриттів у Києві Фото: КГГА Перевірка укриттів у Києві Фото: КГГА

У КМДА також наголосили, що міська влада продовжить роботу над тим, щоб удосконалювати систему укриттів для мешканців столиці.

У майбутньому планується облаштувати нові місця, де люди матимуть змогу перечекати повітряну тривогу.

"Ми також проводимо додаткову інвентаризацію приміщень із огляду на загрозу атак балістичними ракетами", — заявив Петро Пантелеєв.

9 червня повідомлялося, що новий сервіс показує всі укриття по Україні. Чат-бот у Telegram підкаже, як швидко добратисяі до безпечного місця, але розробники попереджають: вони не можуть гарантувати, що укриття працюють.