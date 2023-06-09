"Спекуляції не потрібні": Подоляк сформулював аксіому вступу України до НАТО

За словами Михайла Подоляка, Україна зможе вступити до Альянсу лише після завершення війни з Росією. До перемоги наша країна отримає військову підтримку у вигляді постачання озброєння "натовського" стандарту.

Україна приєднається до НАТО лише після перемоги у війні з Росією. До цього Україна отримає весь спектр західної зброї. Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав в Twitter.

"Аксіома. Поки війна триває – Україна не зможе стати членом НАТО. Але отримає весь спектр зброї "натівського" стандарту. Війна виграна – Україна за прискореною процедурою обов'язковий член НАТО", – пояснив він.

Подоляк зазначив, що в такому разі Україна зможе принести Альянсу свій досвід, переозброєну армію та "надзвичайну користь для спільної європейської безпеки".

"Спекуляції "як, коли, чому не просто зараз" не потрібні", – додав чиновник.

Нагадаємо, постпред США при НАТО Джуліанна Сміт в інтерв'ю Politico, опублікованому 9 червня, заявила, що Україна, радше за все, не отримає запрошення для вступу до Альянсу і не стане його повноправним членом у найближчому майбутньому. Причина – бойові дії на території країни.

8 червня, з посиланням на слова п'яти європейських дипломатів, видання писало, що Захід не готовий надати Україні гарантії безпеки для забезпечення довгострокового виживання, яких вона хоче.