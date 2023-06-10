Підрив Каховської ГЕС: делегація ООН прибула до Херсонської області (фото)

За словами координатора ООН Деніз Браун, через повінь на підконтрольних Україні територіях постраждали щонайменше 17 000 людей. Катастрофа також торкнулася людей під окупацією РФ, проте в ООН заявили, що вони поки що не мають до них доступу.

Делегація Організації Об'єднаних Націй відвідала підконтрольні Україні населені пункти Херсонської області, які постраждали від повені після підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції. Про це пише CNN.

Повідомляється, що представники ООН зустрілися з начальником Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Прокудіним та представниками військової адміністрації, щоб обговорити надання гуманітарної допомоги постраждалим.

Делегація ООН обговорила із головою Херсонської ОВА гуманітарну допомогу

Члени делегації ООН зустрілися з Олександром Прокудіним

Під час виступу в Білозерці координатор гуманітарної допомоги ООН в Україні Деніз Браун зазначила, що через повінь у підконтрольних Україні населених пунктах постраждало щонайменше 17 000 людей, і ця цифра продовжує зростати.

"Катастрофа також торкнулася людей у районах, що знаходяться під контролем Росії, але нині ООН не має доступу до цієї частини країни", — додала Браун.

Про візит делегації ООН також повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

"Питна вода, продуктові набори, матеріали для ремонту житла, медикаменти направляються до Білозерської громади та Херсона. Вони найбільше постраждали через підтоплення", — написали в ОВА.

Нагадаємо, що 6 червня Збройні сили Російської Федерації підірвали Каховську гідроелектростанцію у Херсонській області. Водночас ООН привітала передплатників у Twitter із Днем російської мови.

Президент України Володимир Зеленський 8 червня заявив, що "шокований" реакцією ООН та Червоного Хреста на підрив Каховської ГЕС, назвавши її "дуже дипломатичною". З його слів, організації не відповіли на запит України після катастрофи.

В ООН відповіли на звинувачення українського президента, заявивши, що організація від початку надає допомогу постраждалим, але не отримала від російських сил ні дозволів, ні гарантій безпеки для персоналу та людей для проведення евакуації.