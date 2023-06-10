ЗС РФ атакували рятувальників у Херсоні: пошкоджено техніку для евакуації (фото)

У ДСНС зазначили, що російські окупанти відкрили вогонь у момент, коли рятувальники вивозили мирних жителів із затоплених територій.

У п'ятницю, 8 червня, Збройні сили Російської Федерації здійснили обстріл Херсона в момент евакуації людей з територій, затоплених через підрив Каховської гідроелектростанції. Про це повідомила пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій у Telegram.

"Сьогодні в Херсоні, під час евакуації мешканців з підтопленої території, терористи вкотре обстріляли рятувальників, які вивозили людей", — йдеться в публікації.

Як повідомляють у ДСНС, окупанти пошкодили техніку, яку українці використали для порятунку тих, хто не може самостійно вибратися із підтоплених населених пунктів.

Так, через російський обстріл були пошкоджені болотохід "Богун", медичний автомобіль Renault Trafic і Спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль середнього класу (САРМ-С). На оприлюдненому відомством фото видно, що у транспортних засобів вибиті вікна та спущені колеса.

За даними ДСНС, обійшлося без людських жертв.

Нагадаємо, що 9 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що російські загарбники на окупованій частині Херсонської області після навмисного підриву Каховської ГЕС не дають місцевим жителям спокійно евакуюватись та обстрілювати місцевість.

Удари росіян по людях, які евакуюються з Херсона, прокоментував Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, назвавши атаки ЗС РФ "абсолютно непоправними".

Ми також писали про те, що 9 червня делегація ООН відвідала підконтрольні Україні населені пункти Херсонської області, які постраждали від повені. В організації зазначили, що поки що не можуть отримати доступ до затоплених населених пунктів в окупованій частині регіону.