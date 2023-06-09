Підрив Каховської АЕС: у США відреагували на удари ЗС РФ по Херсону під час евакуації

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, рятувати та евакуювати мирних жителів у місцях затоплення допомагає американська гуманітарна організація.

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Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував обстріл Збройними силами Російської Федерації людей, які евакуювалися з Херсона. Про це пише CNN.

Повідомляється, що чиновник розкритикував Москву за удари по рятувальниках у населених пунктах, які постраждали через наведення після підриву Каховської гідроелектростанції.

"Якщо це правда, то абсолютно непоправним є те, що рятувальники або люди, які намагаються бути врятованими, потраплять під обстріл російських сил", — сказав Джон Кірбі журналістам.

Чиновник також згадав про те, що Агентство США з міжнародного розвитку допомагає рятувати та евакуювати мирних жителів після катастрофи на Каховській АЕС. За його словами, організація працювала на місцях, щоб надати транспорт, обладнання для очищення води та рятувальні засоби.

"Це ситуація не на життя, а на смерть, і це ситуація, викликана цією руйнівною повінню, і ми хочемо переконатися, що ми доставляємо туди гуманітарну допомогу", — додав він.

Нагадаємо, що 7 червня спікер 124-ї бригади ЗСУ Сергій Грибочок повідомив про обстріл російськими окупантами людей, які намагалися врятуватися із затопленого мікрорайону Острів у Херсоні.

Український журналіст Стас Юрченко 8 червня заявив, що ЗС РФ обстрілює місця евакуації громадян у Херсоні, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. За його словами, російські війська обстріляли район Корабельної площі.

Згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ за 7 червня, російські окупанти також почали блокувати виїзд, забороняти евакуацію, а також відбирати будинки у мешканців окупованої частини Херсонської області. За словами представника Білого дому Джона Кірбі, рятувати та евакуювати мирних жителів у місцях повені допомагає американська гуманітарна організація.