"Заблокували шляхи": п'яні окупанти на Херсонщині виганяють людей із будинків

Окупаційна "влада" заборонила громадянам евакуюватися, а в деяких населених пунктах загарбники взагалі відбирають двоповерхові будинки для спорудження вогневих позицій.

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Російські окупанти почали блокувати виїзд, а також відбирати будинки у мешканців окупованої частини Херсонської області. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 7 червня.

За наявною від військових інформацією, росіяни почали забороняти евакуацію з населеного пункту, який затопило внаслідок підриву Каховської ГЕС. У них немає можливості виїхати у безпечніше місце.

Йдеться про селище Козачі Табори, мешканці якого опинилися в зоні підтоплення та вирішили не чекати допомоги від окупаційної "влади". Вони вирішили самостійно вибратися з населеного пункту, доки ситуація з водою не досягла критичної позначки.

"Однак російські військовослужбовці, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, заблокували всі можливі шляхи виходу з міста та заборонили евакуацію", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у місті Гола Пристань, яке також сильно постраждало від підриву Каховської ГЕС, російські окупанти почали виганяти власників двоповерхових будинків із приміщень і після цього почали самі там розташовуватись.

Більше того, на дахах таких будинків супротивник почав облаштовувати вогневі позиції для обстрілу українських захисників.

Нагадаємо, 7 червня ЗМІ повідомляли, що ЗСУ врятували сім'ю, яка застрягла на горищі під час потопу в Олешках. За інформацією журналістів, після порятунку мама із сином перебувають у безпечному місці. Як саме проводилася операція – невідомо.

Також повідомлялося, що ЗС РФ намагалися вбити тих, хто рятувався із затопленого Херсона. Окупанти завдали десятків ударів по людях, які виїжджали автобусами з мікрорайону Острів. Евакуація триває — місто залишило понад 1,7 тисячі людей.