Happy End: ЗСУ врятували сім'ю, яка застрягла на горищі під час потопу в Олешках, — ЗМІ (відео)

За інформацією журналістів, після порятунку мама із сином перебувають у безпечному місці. Як саме проводилася операція – невідомо.

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Українським військовим вдалося врятувати маму з маленьким сином під окупованими Олешками на Херсонщині. Їхній будинок практично повністю пішов під воду. Про це 7 червня повідомляє "24 канал", публікуючи відеоролик із моментом порятунку.

Через підрив Каховської ГЕС російськими окупантами, десятки населених пунктів Херсонської області опинилися фактично під водою. Українська сторона проводить евакуацію на територіях, які контролює, а ось на лівому березі громадяни опинилися кинутими Росією напризволяще, як повідомляють журналісти.

У середу по мережі почали розповсюджувати відео, на якому українські військові за допомогою безпілотника передали сім'ї у затопленому будинку питну воду. Вдячний українським захисникам хлопчик радісно помахав їм рукою. Пізніше їх взагалі вдалося врятувати, але більше подробиць про це немає.

Українські військові поділилися з "24 каналом" коротким роликом, на якому видно, що родину все ж таки вдалося евакуювати з затопленого будинку, в якому вони провели всю ніч.

"Справжній Happy End: нашим військовим вдалося врятувати маму з дітьми, яким попередньо передавали воду дроном. Зараз вони у безпеці", — йдеться у повідомленні.

Інформація вимагає підтвердження і куди мама із сином були направлені після порятунку – невідомо.

Нагадаємо, 7 червня повідомлялося, що Україна надала в Гаагу інформацію про підрив Каховської ГЕС. Київ планує співпрацювати з МКС та ділитися всіма потрібними доказами, які збираються прокурорами, для притягнення до відповідальності всіх винних у підриві Каховської ГЕС.

7 червня секретар РНБО Олексій Данiлов заявив, що ЗС РФ спеціально підірвали Каховську ГЕС. За його словами, це рішення було схвалено у Кремлі, а вибухівку заклали ще восени минулого року.