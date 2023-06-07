Happy End: ВСУ спасли семью, застрявшую на чердаке во время потопа в Алешках, — СМИ (видео)

По информации журналистов, после спасения мама с сыном находятся в безопасном месте. Как именно проводилась операция — неизвестно.

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Украинским военным удалось спасти маму с маленьким сыном под оккупированными Алешками в Херсонской области. Их дом практически полностью ушел под воду. Об этом 7 июня сообщает "24 канал", публикуя видеоролик с моментом спасения.

Из-за подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами, десятки населенных пунктов Херсонской области оказались фактически под водой. Украинская сторона проводит эвакуацию на территориях, которые контролирует, а вот на левом берегу граждане оказались брошены Россией на произвол судьбы, как сообщают журналисты.

В среду по сети начали распространять видео, на котором украинские военные при помощи беспилотника передали семье в затопленном доме питьевую воду. Благодарный украинским защитникам мальчик радостно помахал им рукой. Позже их и вовсе удалось спасти, но больше подробностей об этом нет.

Украинские военные поделились с "24 каналом" коротким роликом, на котором видно, что семью все же удалось эвакуировать из затопленного дома, в котором они провели всю ночь.

"Настоящий Happy End: нашим военным удалось спасти маму с детьми, которым предварительно передавали воду дроном. Сейчас они в безопасности", — говорится в сообщении.

Информация требует подтверждения и куда мама с сыном были направлены после спасения — неизвестно.

Напомним, 7 июня сообщалось, что Украина предоставила в Гаагу информацию о подрыве Каховской ГЭС. Киев планирует сотрудничать с МУС и делиться всеми нужными доказательствами, которые собираются прокурорами, для привлечения к ответственности всех виновных в подрыве Каховской ГЭС.

7 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВС РФ специально взорвали Каховскую ГЭС. По его словам, это решение было одобрено в Кремле, а взрывчатку заложили еще осенью прошлого года.