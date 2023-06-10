ЗС РФ атакували Одесу ракетами та "Шахедами": кількість постраждалих зросла (фото)

За даними ДСНС, падіння уламків на багатоквартирний будинок призвело до пожежі, під час ліквідації якої вдалося врятувати ще 12 цивільних.

В Одесі, внаслідок попадання уламків БПЛА в житлову багатоповерхівку, троє людей загинули, ще 27 отримали поранення різного ступеня тяжкості, включаючи трьох дітей. Про це у суботу, 10 червня, повідомили у пресцентрі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій на Одещині.

Падіння уламків призвело до пожежі. Під час ліквідації рятувальникам вдалося врятувати 12 громадян.

Як повідомив речник голови Одеської військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук, у ніч на 10 червня Збройні сили Росії атакували Одесу за допомогою дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed 136/131, а також з використанням ракет.

Спікер уточнив, що одна з ворожих ракет потрапила до узбережжя. Від уламків та вибухової хвилі постраждали троє людей.

Українська ППО збила всі "Шахеди", які летіли до Одеси

Раніше в ОК "Південь" повідомили, що всі 8 БПЛА типу Shahed-131/136, випущені 10 червня ЗС РФ по Одещині, були знищені силами протиповітряної оборони.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, через нічну атаку російських безпілотників по Одесі 10 червня було поранено 12 людей. Парламентарій також повідомляв про двох загиблих.