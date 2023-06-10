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ЗС РФ атакували Одесу ракетами та "Шахедами": кількість постраждалих зросла (фото)

Фото: ДСНС | ЗС РФ обстріляли Одесу за допомогою іранських дронів та ракет

За даними ДСНС, падіння уламків на багатоквартирний будинок призвело до пожежі, під час ліквідації якої вдалося врятувати ще 12 цивільних.

В Одесі, внаслідок попадання уламків БПЛА в житлову багатоповерхівку, троє людей загинули, ще 27 отримали поранення різного ступеня тяжкості, включаючи трьох дітей. Про це у суботу, 10 червня, повідомили у пресцентрі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій на Одещині.

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Падіння уламків призвело до пожежі. Під час ліквідації рятувальникам вдалося врятувати 12 громадян.

Як повідомив речник голови Одеської військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук, у ніч на 10 червня Збройні сили Росії атакували Одесу за допомогою дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed 136/131, а також з використанням ракет.

Спікер уточнив, що одна з ворожих ракет потрапила до узбережжя. Від уламків та вибухової хвилі постраждали троє людей.

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Раніше в ОК "Південь" повідомили, що всі 8 БПЛА типу Shahed-131/136, випущені 10 червня ЗС РФ по Одещині, були знищені силами протиповітряної оборони.

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Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, через нічну атаку російських безпілотників по Одесі 10 червня було поранено 12 людей. Парламентарій також повідомляв про двох загиблих.