Окупанти "Градами" та артилерію завдали 12 ударів по центру Авдіївки, – мер

З ранку російські війська атакували місто. За даними мера Віталія Барабаша, в Авдіївці залишається 1730 людей.

Російські війська завдали 12 обстрілів по центральних районах Авдіївки. Про це "Суспільному" повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

10 червня ЗС РФ з самого ранку атакували Авдіївку. Станом на 14:00 було завдано 12 обстрілів в центральній частині міста. Удари наносились зі ствольної артилерії, РСЗВ "Град" та танків.

"Зранку здебільшого працюють по центральній частині міста. Інформації щодо постраждалих цивільних не надходило. Серйозних руйнувань не було, бо не було ракетних й авіаударів", — заявив Барабаш.

Відомо, що в Авдіївці залишається 1730 місцевих жителів. Досі розшукується 12 річний хлопчик, якого мають вивезти. За тиждень місто покинуло 7 людей. Також Барабаш додав, що ніч в Авдіївці пройшла без масованих обстрілів. Удари завдавались хаотично і переважно по старій частині населеного пункту.

Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко робив оновлення щодо обстрілів вранці 10 червня. На той момент даних про обстріл Авдіївки не було.

Нагадаємо, 8 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗС РФ намагаються наступати на Авдіївському напрямку та в районі Марʼїнки, проте успіху не мали.

30 травня бійці ЗСУ розказали, як відбили велику атаку окупантів на Авдіївку — зосередили удари з артилерії, "Градів" та танків.