"Росіяни в активній обороні": у Міноборони підтвердили бої у Запорізькій області (карта)

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку ведуться активні бої, а районі Авдіївки та Мар'їнки окупанти намагаються наступати, але безуспішно.

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На Запорізькому напрямі у районі міста Оріхів російські окупаційні війська ведуть активну оборону. Про це у четвер, 8 червня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.

Так, Маляр описала ситуацію на найактивніших ділянках фронту на 8 червня.

На Бахмутському напрямку на Донеччині ведуться активні дії Сил оборони України Тривають бої.

"Десь ворог намагається перейти в наступ, але безрезультатно", — зазначила Маляр.

На Куп'янському та Шахтарському напрямках ворог завдає авіаційних ударів та обстрілює території.

Також повідомляється, що на Авдіївському та Лиманському напрямках росіяни намагаються наступати, але успіхів у цьому вони не досягають.

Водночас на Мар'їнському напрямі продовжуються бої.

"Наші захисники відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка, завдавши йому значних втрат", — додала Маляр.

Крім того, українські захисники ведуть бої за Велику Новосілку на Новопалівському напрямку.

Нагадаємо, 8 червня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів, що на Запорізькому напрямку йдуть бої локального значення. ЗСУ займають вигідніші рубежі.

Крім того, 8 червня повідомлялося, що бійці 3-ї штурмової бригади ЗСУ відкинули ворога на Бахмутському напрямку на 1,2 км вглиб фронту. Ворог втратив близько сотні солдатів загиблими та пораненими.