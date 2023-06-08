Займають вигідніші рубежі: спікер ЗСУ розкрив подробиці боїв під Запоріжжям (відео)

Капітан Валерій Шершень розповів про локальні бойові дії на Запорізькому напрямку. Противник в очікуванні атаки наших сил проводить ротацію та підтягує резерви.

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На Запорізькому напрямку точаться бої локального значення. У міру активізації бойових дій, внаслідок яких бійці ЗСУ займають вигідніші рубежі, противник проводить ротацію та стягує підкріплення з морпіхів. Про це 7 червня розповів речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в інтерв'ю Радіо Свобода.

За словами спікера, окупаційні війська перебувають в очікуванні прориву лінії фронту, тому проводять ротацію та стягують додаткові сили.

"Ось, наприклад, на зміну підрозділам "Шторм Z" на одній з окупованих ділянок прийшли підрозділи морської піхоти", — сказав Шершень.

Він також зазначив, що просування Сил оборони мають локальний характер, оскільки постає завдання покращити свої позиції та вийти на вигідніші рубежі.

"Це дії місцевого значення, ми говоримо саме Запоріжжям. На деяких ділянках відбувається рухливість і пожвавлення. Серед активностей — йдуть бої за Великі Новосілки", — пояснив Шершень.

Щодо ситуації загалом на Таврійському напрямку у контексті підриву дамби Каховської ГЕС речник ВСУ додав, що ця подія на дії військ на цьому напрямі ніяк не впливає.

"Якщо подивитися на карту, то ми контролюємо верхню частину колишнього Каховського водосховища — Нікополь, Марганець, Оріхів, Гуляй Поле та до Авдіївки. Ось такий у нас вектор відповідальності", — завершив Шершень.

Нагадаємо, українські бійці захопили БТР та взяли в полон кількох російських військовослужбовців. Видання "РІА Мелітополь" опублікувало відеозапис захопленої бронетехніки та російських солдатів, але при цьому не уточнило, де саме відбулися зіткнення.

На Бахмутському напрямку українські прикордонники разом із бійцями ЗСУ зустріли групу окупантів мінометним вогнем. Вони завдали вогневої поразки 82-мм мінометом і автоматичним гранатометом, внаслідок чого було знищено 2 солдати ЗС РФ.