Тричі на рік: Рада збільшила відпустки військовослужбовцям

Українські військовослужбовці отримають можливість тричі на рік йти у відпустку, але законопроєкт набуде чинності після підпису президента Володимира Зеленського.

Верховна Рада підтримала законопроєкт №9378 у другому читанні, який передбачає збільшення термінів відпустки до 30 днів з додатковими 10 за сімейними обставинами. Про це повідомляється на сайті парламенту.

270 народних депутатів підтримали законопроєкт №9378 про збільшення відпустки для військовослужбовців. За словами нардепа від фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка, дебати щодо ініціативи тривали протягом трьох годин. Він є одним зі співавторів законопроєкту. Після підпису документа головою Верховної Ради, а потім президента України, закон набуде чинності на наступний день.

За яких умов військовим надаватимуть відпустку?

Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк написав, що військовий може отримати відпустку частинами тричі на рік. Проте за умови, що загальна кількість відсутніх військовослужбовців не буде більшою за 30% від загальної чисельності.

Також за його словами законопроєкт №9378 був частиною іншого №9342 про повернення виплат військовим. В ньому прописували право на відпустку для курсантів: 20 днів літня й 10 днів зимова. Проте в прийнятому законі №9378 такого немає.

Нагадаємо, 30 травня у Верховній Раді розкрили деталі голосування за збільшення відпусток військовим. Тоді нардепи підтримали його у першому читанні.

Також 30 травня Верховна Рада знизила призовний вік в Україні з 27 до 25 років, бо призовники не підпадають під мобілізацію під час дії воєнного стану.