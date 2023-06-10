"Потрібні авіабомби": в "Укргідроенерго" сумніваються, що РФ зможе зруйнувати Київську ГЕС (відео)

Щоб завдати серйозних пошкоджень Київській гідроелектростанції, потрібно скинути кілька 500-кілограмових авіабомб на певну ділянку, що малоймовірно.

Після того, як ЗС РФ вчинили теракт, зруйнувавши Каховську ГЕС, постало питання, чи можуть вони це зробити й з Київською гідроелектростанцією. В ефірі телеканалу "Ми – Україна" гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота сказав, що це малоймовірно, адже для цього потрібні авіабомби величезної руйнівної сили.

Сирота нагадав, що Каховську ГЕС замінували ще у жовтні минулого року. За його словами, українські працівники, які на той момент ще залишалися на станції, бачили, як російські військові заносили до машинної зали сотні кілограмів вибухівки. І цей процес тривав кілька днів. Бо підірвати, чи просто пошкодити таку споруду дуже непросто.

"Щоб підірвати таку споруду зовні, то для цього потрібно, щоб прилетів літак і в одну точку скинув три 500-кілограмові авіабомби", — зазначив Сирота і додав, що подібний сценарій малоймовірний, оскільки у Києві та Київській області успішно працює ППО, відбиваючи повітряні атаки росіян.

Київська ГЕС Фото: Укргідроенерго

"Сумніваюся, що вони зможуть прилетіти на Київську ГЕС. Ви бачите, як працює наша ППО. Вони були за п'ять кілометрів від нашої станції та нічого не змогли зробити. Це просто нагнітання паніки", — сказав Ігор Сирота.

Нагадаємо, підірвати Київську ГЕС цими днями в ефірі російського пропагандистського шоу закликав генерал-лейтенант запасу Євген Бужинський. Він повідомив, що за сценарію знищення Київської ГЕС столиця України може бути затоплена.

Але коли російський ведучий Євген Попов запитав, чого в такому разі досягне ЗС РФ і яку військову перевагу це дасть, "військовий експерт" відповісти не зміг.

Раніше Фокус писав про те, до яких наслідків спричинить руйнування ЗС РФ Каховської ГЕС. Південні регіони України та Крим, зокрема, перестануть зрошуватись, і поля висохнуть. До речі, про те, що після руйнування греблі вода перестане надходити на окупований острів, говорив і Ігор Сирота.

"Поки не буде збудовано перемичку між верхньою водоймою та греблею, доки не буде піднято воду до певного рівня у водосховищі, до Криму вода надходити не буде. Навіть коли збудуємо перемичку, найближча перспектива постачання води на півострів – весна наступного року, після паводку. Вода Кримським каналом точно не надходитиме", — говорив Сирота.

А тим часом регіони, нарешті постраждалі від повені після підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції, відвідала Делегація ООН.