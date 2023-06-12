Набирає загрозливих обертів: у РФ зростає невдоволення солдатських матерів, — Маляр

За словами заступниці міністра оборони, жінки не готові миритися із загибеллю своїх синів, тому командування ЗС Росії розглядає відправку завербованих ув'язнених на фронт.

Влада РФ вживає заходів із метою запобігання зростанню невдоволення матерів мобілізованих росіян. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

За її словами, у випадках, коли можливі значні втрати особового складу ЗС РФ на окремих ділянках фронту, командування розглядає відправлення завербованих в'язнів.

"Солдатські матері Росії давно почали об'єднуватися, бо їхня влада постійно воює. Далеко не всі російські жінки готові втрачати своїх дітей заради амбіцій диктатора", — пише вона.

Існують звіти про зростання невдоволення російських матерів, яке набуває тривожного характеру. Відправлення завербованих ув'язнених на фронт пояснюється тим, що їхня загибель не так критично сприймається суспільством країни-агресора.

Нагадаємо, що 25 травня глава приватної військової компанії "Вагнер" і "кухар" Путіна Євген Пригожин заявив, що для перемоги Росії потрібна загальна мобілізація, і вона неминуча.

Також у британській розвідці повідомляли, що примусова мобілізація в Росії значно погіршила дисципліну в російській армії, і щодня ситуація стає лише гіршою.