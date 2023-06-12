"Продовжуються бої": ЗСУ в районі Бахмута просунулися до 700 метрів, – Череватий

За останні 24 години на цьому напрямку, за словами спікера-офіцера, противник здійснив 249 артилерійських обстрілів та два авіанальоти. У процесі бойових дій противник втратив убитими та пораненими майже 150 осіб.

На флангах, розташованих поряд із Бахмутом, Сили оборони України просунулися на відстань близько 700 метрів. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За інформацією офіцера, на Бахмутському напрямку продовжуються позиційні бої, під час яких російські окупанти безуспішно намагаються провести контратаки.

За останні 24 години на цьому напрямку було зафіксовано три бойові зіткнення, противник здійснив 249 артилерійських обстрілів і два авіанальоти.

Сили оборони продовжували контратакувати там, де були можливості.

"На флангах пройшли від 250 до 700 метрів, відсунувши ворога", — сказав Череватий.

Унаслідок бойових дій, що проводяться Силами оборони, було знищено 66 окупантів, 83 отримали поранення, а трьох захоплено в полон.

Крім того, Сили оборони знищили дві російські бойові машини піхоти, дві бойові машини десанту, БТР, два самохідні міномети "Нона", гаубиця Д-30, протитанковий ракетний комплекс і польовий склад боєприпасів.

Нагадаємо, що Сергій Череватий також розповів, що російські війська намагаються формувати нові загони, щоб зміцнити позиції. Останнім часом створюють роти "Шторм-Z", які є реплікою на ПВК "Вагнер".

Писали також, що ЗСУ досягли успіхів на Запорізькому та Донецькому напрямах. За даними аналітиків ISW, українські військові змогли просунутися в районах Оріхова, Благодатного та Великої Новосілки.