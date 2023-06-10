ЗСУ досягли успіхів на Запорізькому та Донецькому напрямках, — ISW (карта)

Українські війська в процесі наступу, як зазначають аналітики, просунулися в районах Оріхова, Благодатного та Великої Новосілки, проте росіяни чинять сильний опір.

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У п'ятницю, 9 червня, українські війська досягли успіхів у Донецькій та Запорізькій областях. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на невеликі успіхи ЗСУ на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. Наприклад, на кадрах із геолокацією помітно, що українці просунулися на схід від Благодатного (5 км на південь від Великої Новосілки).

Як прозвітував Генштаб ЗСУ України, російська авіація завдала авіаударів у районі Благодатного, і це підтверджує бойові дії поблизу населеного пункту. Своєю чергою, Міноборони Росії заявило про відбиття чотирьох наступів українських сил на півдні та південному заході від Великої Новосілки.

Карта бойових дій у Донецькій області 9 червня Фото: Institute for the study of war

За даними ISW, 9 червня ЗСУ продовжили наземні атаки у західній частині Запорізької області. Як заявило Міноборони РФ, росіяни відбили дві атаки українських підрозділів на півдні та південному сході від міста Оріхова. Деякі російські "воєнкори" стверджують, що захисники України прорвали перші лінії оборони ЗС РФ у цьому районі, хоча інші джерела повідомили, що пізніше окупанти відбили ці позиції. Відомий російський блогер Рибар заявив, що українські сили просунулися ближче до Роботиного (15 км на південь від Оріхова), попри зусилля загарбників.

Карта бойових дій у Запорізькій області 9 червня Фото: Institute for the study of war

Дослідники додали, що 9 червня російські та українські війська провели обмежені наземні атаки на південь від Кремінної (Луганська область). Згідно з повідомленням Генштабу, ЗСУ відобразили наземні атаки російських військ у районі Білогорівки (10 км на південь від Кремінної) та Веселого (32 км на південь від Кремінної). Представник Південної групи військ Росії заявив, що російські сили відбили три атаки українських військ на Лисичанському напрямку. Кадри бойових дій із геолокацією свідчать про те, що 24-а окрема гвардійська бригада військ спецпризначення Росії продовжує діяти в районі Кремінної.

Карта бойових дій у Луганській області 9 червня Фото: Institute for the study of war

Напередодні речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українським силам вдалося просунутися на 1,2 в районі Бахмута. ЗС РФ провели ротацію, але підрозділи ще не встигли вивчити місцевість, а тому їхня ефективність нижча.

9 червня писали, що мешканець Лимана розкидав на дорозі саморізи, щоб уповільнити просування ЗСУ. СБУ затримала 26-річного чоловіка, слідство припускає, що у травні 2023 року він також передавав росіянам інформацію про переміщення українських військ.