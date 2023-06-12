Плавучий бар'єр: Росія створює незвичайний захист на секретній морській базі в Арктиці

Після атаки морських дронів на Севастополь Росія вирішила встановити оборонні споруди навколо ключової військово-морської бази на Кольському півострові — Оленяча Губа.

Російський військово-морський флот розпочав будівництво незвичайних захисних споруд на секретній базі підводних човнів "Оленяча Губа", розташованої на півночі Мурманської області. Цей плавучий бар'єр аналогічний тому, що створили росіяни в Криму для захисту від морських дронів. Про це йдеться у матеріалі видання Naval News, автором якого є спостерігач Ейч Ай Саттон (H I Sutton).

Аналіз супутникових знімків, враховуючи радіолокаційні (SAR) знімки, показує, що бар'єр було встановлено протягом останніх двох місяців. Саттон звернув увагу на те, що подібна споруда була встановлена за тисячі кілометрів від України на військово-морській базі, де дислокуються підводні човни зі стратегічним озброєнням.

Чому ж Росія створює такі укріплення навколо однієї з ключових морських баз ВМФ? Річ у тім, що після повномасштабного вторгнення в Україну російські військові не подбали належним чином про захист свого Чорноморського флоту. Проте атака українських морських безпілотників на Севастополь у жовтні 2022 року, вважає Саттон, докорінно змінила ситуацію.

"Тепер Севастополь захищений кількома шарами плавучих бонових загороджень та торпедних мереж, а також ракетними системами, гарматами та глибинними бомбами. Аналогічний захист отримали й інші російські бази та порти вздовж кримського узбережжя", — пише Саттон.

За його словами, в Олені Губі створюється аналогічний захисний комплекс. Бонові загородження встановлені навпроти входу на базу на відстані 560 метрів — і це не захист від забруднення чи іншої невійськової загрози. Безперечно, Росія зміцнює свою ключову базу в Арктиці, підкреслив спостерігач.

Супутникові знімки зміцнення навколо бази в Оленячій Губі. Джерело: Twitter

База Оленяча Губа

Оленяча Губа – населений пункт на Кольському півострові. Він входить до складу закритого адміністративного утворення Олександрівська. На територію міста не може зайти рядовий росіянин, оскільки з часів холодної війни він став базою підводних човнів. Нині там базується флот Головного управління глибоководних досліджень (ГУГД) Міноборони РФ — найзасекреченішої та найтаємничішої структури у складі російського військово-морського флоту.

За даними російських оглядачів, флот ГУГД називають морським спецназом на випадок ядерного конфлікту, і на службу в структуру, яка безпосередньо підпорядковується міністру оборони РФ, набирають після ретельної перевірки.

Причини створення укріплень на Кольському півострові

Саттон пише, що не зовсім зрозуміло, чому Росія посилює оборону бази в Арктиці, яка знаходиться за тисячі миль від Чорного моря, де українські морські безпілотники становлять загрозу.

Розташування російських морських баз та укріплень. Джерело: Naval News

"Можна припустити, що можливо вони побоюються, що в цьому районі можуть діяти підводні безпілотники ВМС США. Або що Україна вирушить так далеко, в екстремальні погодні умови Арктики, щоб здійснити диверсійну місію", — вважає спостерігач.

Можливо, йдеться про підготовку до великої війни, тому аналітики, ймовірно, уважно стежитимуть за іншими базами ВМФ Росії. Водночас якою б не була причина, створення укріплень свідчить про те, що російський флот все більше переймається своєю безпекою, підсумував Саттон.

Нагадаємо, аналітики російського видання "Военное обозрение" припустили, що за допомогою морських дронів Україна може повністю розбити Чорноморський флот Росії. Такий сценарій можливий через те, що російські військові не мають надійних засобів захисту, які здатні зупинити атаку безпілотників.