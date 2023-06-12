Росіяни перетворюють зруйновану "Азовсталь" на військову базу, – радник мера (фото)

За словами Петра Андрющенка, на території комбінату видно сліди бомбардувань з боку російських збройних сил. Загарбники перекинули свої війська туди та встановили бетонні укріплення.

Російські військовослужбовці розгортають військові позиції на території комбінату "Азовсталь" в окупованому Маріуполі Донецької області. Ворог використовує це місце для створення власної військової бази. Про це повідомив радник законного мера Петро Андрющенко.

Кадри, зроблені місцевим жителем, показують, що на території комбінату "Азовсталь" в окупованому місті видно сліди бомбардувань з боку російських збройних сил. Проте загарбники перекинули свої війська туди та встановили бетонні укріплення.

Росіяни перетворюють "Азовсталь" у Маріуполі на військову базу

Росіяни перетворюють "Азовсталь" у Маріуполі на військову базу

"Росіяни продовжують ремонт зміцнення "Азовсталі" від центральних прохідних і надалі вглиб, трансформуючи все це у військову базу", – написав Андрющенко.

Він зазначив: жодної іншої ні мети, ні цінності Маріуполь для ворога не являє.

Нагадаємо, 11 червня в Маріуполі злетіла з дороги російська фура. Повідомлялося, що її було завантажено "чимось військовим".

Також 18 травня у Маріуполі пролунали потужні вибухи. З'ясувалося, що російських солдатів змусили стріляти в голе поле для створення атмосфери передової до візиту глави Міноборони РФ Сергія Шойгу.