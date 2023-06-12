Raytheon нарощує виробництво: Україна отримає ще п'ять батарей Patriot, — WSJ

Системи мають прибути до кінця 2024 року. Рішення було ухвалено у зв'язку з ефективністю комплексів Patriot, які разом з іншими системами ППО знищили майже 90% російських цілей.

Американська корпорація Raytheon Technologies має намір значно збільшити виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot – до 12 систем щорічно. Із них п'ять комплексів буде відправлено до України до кінця 2024 року. Про це 11 червня повідомив генеральний директор компанії Грег Хейс у коментарі The Wall Street Journal.

Це рішення свідчить про зростання попиту на Patriot, які добре зарекомендували себе в Україні, пишуть оглядачі. Сам Хейс зазначив, що керівництво Raytheon було дуже вражене ефективною роботою комплексів, які разом з іншими системами ППО знищили майже 90% російських цілей.

Крім того, було зазначено факт доопрацювання українськими фахівцями програмного забезпечення ЗРК, яке дозволило відстежувати російські гіперзвукові ракети.

"Україна доопрацювала програмне забезпечення Patriot, щоб він міг відслідковувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять у два рази швидше, ніж було задумано", — йдеться у публікації.

Автори матеріалу додали, що на сьогодні на озброєнні України перебувають як системи PAC-2, які використовують ракети із зарядом вибухової речовини для ураження цілей, так і один із останніх варіантів — PAC-3, здатний знищувати повітряні цілі на високій швидкості.

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на представників адміністрації повідомило, що Пентагон може оголосити про надання Україні нового пакета допомоги на 2 млрд доларів, частина з яких піде на закупівлю двох типів удосконалених ракет для ЗРК Patriot.

Іспанські журналісти з El Pais 8 червня написали, що Нідерланди та Україна чинять тиск на іспанське керівництво, щоб Мадрид передав Києву хоча б одну з двох своїх систем Patriot. Однак на сьогодні іспанський протиракетний комплекс знаходиться в Туреччині, де залишатиметься, згідно з домовленістю, до 31 грудня.